Число пострадавших в Кемерове после столкновения трамваев выросло до 108
- РИА Новости
«60 человек выписаны домой... В стационаре на эту минуту остаются 20 человек, их состояние стабильное... 28 человек, которые обратились самостоятельно в последние несколько часов, сейчас проходят обследование», — заявил он.
Анисимов добавил, что семеро подростков, которые также обратились за помощью, уже находятся дома.
Один человек погиб. Возбуждено уголовное дело. Задержанных и основной версии случившегося пока нет, сообщили в СК России.