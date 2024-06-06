Число пострадавших в Кемерове после столкновения трамваев выросло до 108

Число пострадавших в результате столкновения трамваев в Кемерове возросло до 108, сообщил глава города Дмитрий Анисимов.

«60 человек выписаны домой... В стационаре на эту минуту остаются 20 человек, их состояние стабильное... 28 человек, которые обратились самостоятельно в последние несколько часов, сейчас проходят обследование», — заявил он.

Анисимов добавил, что семеро подростков, которые также обратились за помощью, уже находятся дома.

Один человек погиб. Возбуждено уголовное дело. Задержанных и основной версии случившегося пока нет, сообщили в СК России.