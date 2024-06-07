Нейропсихолог Тур рассказала о последствиях выгорания на работе

Врач — психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур рассказала, какие могут быть последствия выгорания на работе.

«То, чем мы занимаемся, должно нас интересовать, потому что интерес — это базовая апеллятивная эмоция, которая человеку нужна, чтобы чувствовать себя счастливым, нужным, включённым в процессы. Как только уровень интереса к чему-либо снижается, в этот же момент начинают подниматься другие негативные эмоции: тоска, грусть, печаль, тревога», — заявила она в беседе с «Радио 1».

Как отметила эксперт, можно не испытывать интереса к работе, так как выбор в профессии приходится делать довольно рано, нередко под давлением родителей.

Эксперт добавила, что стоит всегда возвращаться к обычной нерабочей жизни, отвлекаться от дел и выдыхать, так как неинтересная работа отнимает у человека силы.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов посоветовал заранее спланировать летний отдых.