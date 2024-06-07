RT в Telegram
Подпишись

Нейропсихолог Тур рассказала о последствиях выгорания на работе

Короткая ссылка
Врач — психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур рассказала, какие могут быть последствия выгорания на работе.

«То, чем мы занимаемся, должно нас интересовать, потому что интерес — это базовая апеллятивная эмоция, которая человеку нужна, чтобы чувствовать себя счастливым, нужным, включённым в процессы. Как только уровень интереса к чему-либо снижается, в этот же момент начинают подниматься другие негативные эмоции: тоска, грусть, печаль, тревога», — заявила она в беседе с «Радио 1».

Как отметила эксперт, можно не испытывать интереса к работе, так как выбор в профессии приходится делать довольно рано, нередко под давлением родителей.

Эксперт добавила, что стоит всегда возвращаться к обычной нерабочей жизни, отвлекаться от дел и выдыхать, так как неинтересная работа отнимает у человека силы.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов посоветовал заранее спланировать летний отдых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить