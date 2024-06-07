Жители Москвы 4 млн раз посетили раздел о госпитализации в электронных медкартах

Жители Москвы с февраля 2024 года более 4 млн раз посетили раздел «Мои госпитализации» в электронной медицинской карте (ЭМК), заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Люди очень активно начали пользоваться сервисом. На сегодняшний день 40% из тех, кто госпитализируются, следит в режиме онлайн за своим здоровьем», — рассказала Ракова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Новая функция разработана в ходе цифровизации столичного здравоохранения и объединяет все городские медицинские учреждения Москвы.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве с 2012 года с момента присоединения территорий Троицкого и Новомосковского административных округов построили 173 учреждения образования и здравоохранения.