В ТиНАО построили 173 учреждения образования и здравоохранения с 2012 года
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Среди них — 99 детских садов и 48 школ более чем на 60 тыс. мест, а также 26 объектов здравоохранения», — сказал Ефимов на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.
Он также отметил, что развитие социальной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений в столице.
Новые социальные объекты создаются по дизайнерским проектам с современным техническим оснащением, функциональностью и комплексной безопасностью.
Ранее сообщалось, что в столице инвесторы реализуют 34 проекта комплексного развития территорий (КРТ).