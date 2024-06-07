В ТиНАО построили 173 учреждения образования и здравоохранения с 2012 года

В Новой Москве с 2012 года с момента присоединения территорий Троицкого и Новомосковского административных округов построили 173 учреждения образования и здравоохранения, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Среди них — 99 детских садов и 48 школ более чем на 60 тыс. мест, а также 26 объектов здравоохранения», — сказал Ефимов на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.

Он также отметил, что развитие социальной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений в столице.

Новые социальные объекты создаются по дизайнерским проектам с современным техническим оснащением, функциональностью и комплексной безопасностью.

Ранее сообщалось, что в столице инвесторы реализуют 34 проекта комплексного развития территорий (КРТ).