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В Москве инвесторы реализуют 34 проекта по программе КРТ

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) заявил, что в столице инвесторы реализуют 34 проекта комплексного развития территорий (КРТ).

Об этом информирует НСН.

По его словам, только с начала 2024 года столичные власти заключили с победителями торгов и правообладателями участков десять договоров на право редевелопмента.

«Инвестиции в реорганизацию участков общей площадью более 621 га оцениваются почти в 3,4 трлн рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит 270 млрд рублей», — уточнил Ефимов.

Он также отметил, что после реализации проектов в городе появится свыше 136 тыс. рабочих мест.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о принятии планов по строительству трёх объектов сервисной и социальной инфраструктуры в столице.

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