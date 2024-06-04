В Москве одобрили планы строительства объектов сервисной и социальной инфраструктуры

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о принятии планов по строительству трёх объектов сервисной и социальной инфраструктуры в столице.

Как отметил Собянин в своём Telegram-канале, специалисты возведут детский сад на 175 детей в районе Метрогородок, сервисный комплекс в районе Внуково на Боровском шоссе и сервисный центр в районе Солнцево рядом со станцией «Солнечная» МЦД-4.

В ходе строительства данных объектов будет создано порядка 1,4 тыс. рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Южном округе Москвы в Нагатино-Садовниках реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий (КРТ).