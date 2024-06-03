На юге Москвы реорганизуют участок по программе КРТ
Об этом сообщает kp.ru.
«По проекту здесь запланировано строительство жилого квартала, где появится 71 тыс. кв. м недвижимости», — сказал Ефимов.
Он также отметил, что инвестиции в развитие участка площадью 4,44 га оцениваются в 11 млрд рублей.
Ежегодный бюджетный эффект составит более чем 210 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в Москве более 158 тыс. кв. м недвижимости возведут на участке бывшей промзоны Тёплый Стан в ЮЗАО по программе комплексного развития территорий (КРТ).