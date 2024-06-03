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На юге Москвы реорганизуют участок по программе КРТ

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В Южном округе Москвы в Нагатино-Садовниках реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Об этом сообщает kp.ru.

«По проекту здесь запланировано строительство жилого квартала, где появится 71 тыс. кв. м недвижимости», — сказал Ефимов.

Он также отметил, что инвестиции в развитие участка площадью 4,44 га оцениваются в 11 млрд рублей.

Ежегодный бюджетный эффект составит более чем 210 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве более 158 тыс. кв. м недвижимости возведут на участке бывшей промзоны Тёплый Стан в ЮЗАО по программе комплексного развития территорий (КРТ).

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