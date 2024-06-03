В Москве территорию бывшей промзоны Тёплый Стан реорганизуют по программе КРТ

В Москве более 158 тыс. кв. м недвижимости возведут на участке бывшей промзоны Тёплый Стан в ЮЗАО по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Город уже утвердил план развития территории, сказано на сайте mos.ru.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента городского имущества Максима Гамана, общая площадь участка составляет 16,78 га. Здесь возведут общественно-деловые объекты общей площадью более 112 тыс. кв. м.

«Кроме того, инвестор построит улично-дорожную сеть и проведёт благоустройство территории», — отметил Гаман.

Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в 17 млрд рублей. В результате будет создано 2,8 тыс. новых рабочих мест, добавил министр.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова сообщала, что участок в районе Южное Бутово площадью более 25 га реорганизуют по решению властей в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).