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Путин заявил, что Россия будет «прирастать Арктикой»

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Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия будет «прирастать Арктикой».
Путин заявил, что Россия будет «прирастать Арктикой»
  • © Сергей Семенов/Фонд Росконгресс

«Центры экономического развития сдвигаются всё восточнее и севернее. Если раньше говорили... что Россия будет прирастать Сибирью, то теперь можно сказать, что Россия будет прирастать и Арктикой, потому что основные минеральные ресурсы у нас там», — сказал он.

По его словам, они ещё сложны и дорогостоящи по разработке, но это всё равно большие перспективы.

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал вдвое увеличить вложения государства и бизнеса в исследования и разработки.

RT ведёт трансляцию сессии ПМЭФ.

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