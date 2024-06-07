Путин заявил, что Россия будет «прирастать Арктикой»
- © Сергей Семенов/Фонд Росконгресс
«Центры экономического развития сдвигаются всё восточнее и севернее. Если раньше говорили... что Россия будет прирастать Сибирью, то теперь можно сказать, что Россия будет прирастать и Арктикой, потому что основные минеральные ресурсы у нас там», — сказал он.
По его словам, они ещё сложны и дорогостоящи по разработке, но это всё равно большие перспективы.
Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал вдвое увеличить вложения государства и бизнеса в исследования и разработки.
RT ведёт трансляцию сессии ПМЭФ.