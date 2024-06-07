Путин заявил, что Россия будет «прирастать Арктикой»

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия будет «прирастать Арктикой».

«Центры экономического развития сдвигаются всё восточнее и севернее. Если раньше говорили... что Россия будет прирастать Сибирью, то теперь можно сказать, что Россия будет прирастать и Арктикой, потому что основные минеральные ресурсы у нас там», — сказал он.

По его словам, они ещё сложны и дорогостоящи по разработке, но это всё равно большие перспективы.

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал вдвое увеличить вложения государства и бизнеса в исследования и разработки.

RT ведёт трансляцию сессии ПМЭФ.