В ЯНАО медикам выплатят премию в честь профессионального праздника, распоряжение подписал губернатор Дмитрий Артюхов.

Об этом сообщает URA.RU.

«Ко Дню медицинского работника всем сотрудникам сферы здравоохранения будет выплачена ежегодная премия. Денежные средства предусмотрены окружным бюджетом», — говорится в сообщении правительства региона.

Премию в 15 тыс. рублей получат медики, которые работают в медицинских организациях и компаниях, подведомственных департаменту здравоохранения округа.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области медикам увеличили соцвыплаты.