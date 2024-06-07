В ЯНАО медикам выплатят премию в честь профессионального праздника
Об этом сообщает URA.RU.
«Ко Дню медицинского работника всем сотрудникам сферы здравоохранения будет выплачена ежегодная премия. Денежные средства предусмотрены окружным бюджетом», — говорится в сообщении правительства региона.
Премию в 15 тыс. рублей получат медики, которые работают в медицинских организациях и компаниях, подведомственных департаменту здравоохранения округа.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области медикам увеличили соцвыплаты.