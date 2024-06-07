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В ЯНАО медикам выплатят премию в честь профессионального праздника

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В ЯНАО медикам выплатят премию в честь профессионального праздника, распоряжение подписал губернатор Дмитрий Артюхов.

Об этом сообщает URA.RU.

«Ко Дню медицинского работника всем сотрудникам сферы здравоохранения будет выплачена ежегодная премия. Денежные средства предусмотрены окружным бюджетом», — говорится в сообщении правительства региона.

Премию в 15 тыс. рублей получат медики, которые работают в медицинских организациях и компаниях, подведомственных департаменту здравоохранения округа.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области медикам увеличили соцвыплаты.

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