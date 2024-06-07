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Путин поручил продлить проекты по повышению производительности труда

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Российский лидер Владимир Путин поручил продлить федеральные программы по повышению производительности труда в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика».
Путин поручил продлить проекты по повышению производительности труда
  • kremlin.ru

«Более того, предстоит расширить эту практику, чтобы к 2030 году вовлечь в проект по повышению производительности труда не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, а также все государственные и муниципальные организации социальной сферы», — добавил он.

Об этом Путин сказал на пленарной сессии в рамках ПМЭФ.

Ранее стало известно, что Москва заключила соглашение на участие в нацпроекте «Производительность труда» с туроператором Fun&Sun.

Также Москва заключила соглашения о реализации нескольких проектов для популяризации инженерных специальностей и московской промышленности в регионах.

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