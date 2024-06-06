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Москва заключила договор с туркомпанией по нацпроекту «Производительность труда»

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На XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) Москва заключила соглашение на участие в нацпроекте «Производительность труда» с туроператором Fun&Sun.
Москва заключила договор с туркомпанией по нацпроекту «Производительность труда»
  • РИА Новости

Глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева отметила, что туроператор является одним из лидеров рынка, передаёт НСН.

Компания решила присоединиться к нацпроекту, чтобы в ходе работы привлечь экспертов из Регионального центра компетенций (РЦК) Москвы и при их содействии повысить свою эффективность.

Специалисты РЦК выявят и устранят уязвимости в бизнесе, а сотрудников компании познакомят с методикой бережливого производства.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ-2024 Москва заключила соглашения о реализации нескольких проектов для популяризации инженерных специальностей и московской промышленности в регионах.

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