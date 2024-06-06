Москва заключила договор с туркомпанией по нацпроекту «Производительность труда»
- РИА Новости
Глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева отметила, что туроператор является одним из лидеров рынка, передаёт НСН.
Компания решила присоединиться к нацпроекту, чтобы в ходе работы привлечь экспертов из Регионального центра компетенций (РЦК) Москвы и при их содействии повысить свою эффективность.
Специалисты РЦК выявят и устранят уязвимости в бизнесе, а сотрудников компании познакомят с методикой бережливого производства.
Ранее сообщалось, что на ПМЭФ-2024 Москва заключила соглашения о реализации нескольких проектов для популяризации инженерных специальностей и московской промышленности в регионах.