Москва реализует проекты для популяризации инженерных специальностей

На полях XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) Москва заключила соглашения о реализации нескольких проектов для популяризации инженерных специальностей и московской промышленности в регионах.

Документ подписали министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский и генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, пишет сайт kp.ru.

Согласно документу, в школах, вузах и колледжах разместят совместные информационные стенды, а также начнут проводить мероприятия с промышленниками столицы, в том числе экскурсии по заводам города.

«Убеждён, что соглашение придаст новый импульс развитию партнёрства, и впереди нас ждёт продуктивная совместная работа во благо индустриального сектора страны», — отметил Древаль.

Ранее Владислав Овчинский рассказал, что московское правительство на ПМЭФ заключило два соглашения о сотрудничестве в сфере инвестиционных проектов с ведущими российскими банками.