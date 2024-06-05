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Власти Москвы подписали два соглашения о сотрудничестве с банками в рамках ПМЭФ

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Московское правительство заключило два соглашения о сотрудничестве в сфере инвестиционных проектов с ведущими российскими банками в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Власти Москвы подписали два соглашения о сотрудничестве с банками в рамках ПМЭФ
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Инвесторы смогут на особых условиях получать от банков займы на цели проектирования, строительства и реконструкции инфраструктурных объектов в рамках проектов ГЧП», — отметил Овчинский.

Со своей стороны, первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов рассказал, что сотрудничество будет способствовать формированию в столице комфортной и доступной инфраструктурной среды.

«С Москвой мы уже работаем по ряду ключевых концессий общей стоимостью более 40 млрд рублей. Уверен, сегодняшнее соглашение открывает новые перспективы долгосрочного сотрудничества», — заявил, в свою очередь, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артём Федорко.

Ранее директор ПМЭФ Алексей Вальков рассказал, что в этом году ожидается участие предпринимателей более чем из 139 стран.

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