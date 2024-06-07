Путин: нужно расширить программу семейной ипотеки на жильё в малых городах

Президент России Владимир Путин предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей.

«Льготный кредит по ставке 6% могут получить все российские семьи, где растут дети в возрасте до шести лет. Предлагаю здесь дополнительное специальное решение в социальной сфере для семей, которые живут или хотят приобрести жильё в малых городах или в регионах, где пока объём жилищного строительства недостаточен», — сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

Ранее глава «ДОМ.РФ» Виталий Мутко дал прогноз, согласно которому объём выдачи ипотеки в России по итогам 2024 года может уменьшиться на 30% по сравнению с 2023-м.