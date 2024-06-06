В РНКБ заявили о колоссальном спросе на жильё в Крыму

Председатель правления крымского Российского национального коммерческого банка (РНКБ) Михаил Якунин заявил о колоссальном спросе на жильё в Крыму.

Отвечая на вопрос о возможности сохранения льготной ставки ипотеки под 8% на новостройки в республике, Якунин сказал, что программу планируется продлить.

«На наш взгляд, конечно, имеет смысл продлевать эту программу», — отметил он в беседе с газетой «Известия» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как подчеркнул Якунин, до 2014 года в регионе практически не велось массовое строительство, а после этого времени профинансировано 2,6 млн кв. м жилья.

«И мы видим, что спрос продолжается, тем более что уровень цен в Крыму существенно ниже, чем в других курортных регионах», — сказал он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о планах по строительству в регионе трёх экотехнопарков до 2025 года.