RT в Telegram
Подпишись

В РНКБ заявили о колоссальном спросе на жильё в Крыму

Короткая ссылка
Председатель правления крымского Российского национального коммерческого банка (РНКБ) Михаил Якунин заявил о колоссальном спросе на жильё в Крыму.
В РНКБ заявили о колоссальном спросе на жильё в Крыму
  • РИА Новости

Отвечая на вопрос о возможности сохранения льготной ставки ипотеки под 8% на новостройки в республике, Якунин сказал, что программу планируется продлить.

«На наш взгляд, конечно, имеет смысл продлевать эту программу», — отметил он в беседе с газетой «Известия» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как подчеркнул Якунин, до 2014 года в регионе практически не велось массовое строительство, а после этого времени профинансировано 2,6 млн кв. м жилья.

«И мы видим, что спрос продолжается, тем более что уровень цен в Крыму существенно ниже, чем в других курортных регионах», — сказал он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о планах по строительству в регионе трёх экотехнопарков до 2025 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить