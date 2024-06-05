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В Крыму построят три экотехнопарка до 2025 года

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Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о планах по строительству в регионе трёх экотехнопарков до 2025 года.
В Крыму построят три экотехнопарка до 2025 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24».

Как отметил Аксёнов, данные объекты обеспечат 100%-ю обработку ТКО и снизят в два раза объём отходов, которые направляются для размещения на полигоны.

«Ещё один важный приоритет — экологическая безопасность прибрежной зоны Чёрного и Азовского морей. Для решения этой задачи в республике ведётся строительство 24 КОС. Часть из них уже введена в эксплуатацию, все работы планируется завершить к 2030 году», — добавил Аксёнов.

Ранее сообщалось, что РЭО и Башкирия запустят совместные проекты по утилизации отходов водоотведения.

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