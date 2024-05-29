РЭО и Башкирия запустят совместные проекты по утилизации отходов водоотведения
- РИА Новости
Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на соответствующее двухстороннее соглашение.
«Ежегодно в Башкирии образуется более 300 тыс. т избыточного осадка сточных вод — основного отхода, образующегося в процессе оказания услуг по водоотведению. Мы предлагаем запустить пилотные проекты с применением мер финансовой поддержки РЭО на территории республики», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Он также отметил, что реализация проектов позволит более чем в три раза сократить количество избыточного осадка сточных вод и снизить негативный эффект от объектов водоотведения.
В ближайшее время планируется проведение опытных испытаний на одном из водоканалов региона.
Ранее сообщалось, что РЭО предложил создать в России Ассоциацию развития экомониторинга.