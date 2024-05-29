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РЭО и Башкирия запустят совместные проекты по утилизации отходов водоотведения

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Совместные проекты по утилизации отходов водоотведения предприятий жилищно-коммунального хозяйства запустят правительство Башкирии и Российский экологический оператор (РЭО).
РЭО и Башкирия запустят совместные проекты по утилизации отходов водоотведения
  • РИА Новости

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на соответствующее двухстороннее соглашение.

«Ежегодно в Башкирии образуется более 300 тыс. т избыточного осадка сточных вод — основного отхода, образующегося в процессе оказания услуг по водоотведению. Мы предлагаем запустить пилотные проекты с применением мер финансовой поддержки РЭО на территории республики», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Он также отметил, что реализация проектов позволит более чем в три раза сократить количество избыточного осадка сточных вод и снизить негативный эффект от объектов водоотведения.

В ближайшее время планируется проведение опытных испытаний на одном из водоканалов региона.

Ранее сообщалось, что РЭО предложил создать в России Ассоциацию развития экомониторинга.

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