РЭО и Башкирия запустят совместные проекты по утилизации отходов водоотведения

Совместные проекты по утилизации отходов водоотведения предприятий жилищно-коммунального хозяйства запустят правительство Башкирии и Российский экологический оператор (РЭО).

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на соответствующее двухстороннее соглашение.

«Ежегодно в Башкирии образуется более 300 тыс. т избыточного осадка сточных вод — основного отхода, образующегося в процессе оказания услуг по водоотведению. Мы предлагаем запустить пилотные проекты с применением мер финансовой поддержки РЭО на территории республики», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Он также отметил, что реализация проектов позволит более чем в три раза сократить количество избыточного осадка сточных вод и снизить негативный эффект от объектов водоотведения.

В ближайшее время планируется проведение опытных испытаний на одном из водоканалов региона.

Ранее сообщалось, что РЭО предложил создать в России Ассоциацию развития экомониторинга.