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РЭО выступил с инициативой создания Ассоциации развития экомониторинга

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Российский экологический оператор (РЭО) предложил создать в России Ассоциацию развития экомониторинга. Идею поддержало Минприроды России.
РЭО выступил с инициативой создания Ассоциации развития экомониторинга
  • Gettyimages.ru

Об идее создания ассоциации представители РЭО сообщили на сессии «Создание комплексной системы экологического мониторинга», прошедшей в рамках ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде, передаёт 360.ru.

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, ассоциация экомониторинга должна стать «основным рабочим инструментом получения информации, комплексного анализа и прогнозирования состояния окружающей среды».

Поэтому РЭО, который является оператором федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды, выступил с инициативой объединения компетенций на единой площадке новой Ассоциации развития экомониторинга — ФГИС «Экомониторинг».

Ассоциация, в частности, будет вести деятельность по совершенствованию методологической и нормативно-правовой базы, оказывать содействие регионам и хозяйствующим субъектам в организации систем экологического мониторинга, а также обучать специалистов.

Ранее сообщалось, что два резидента будут работать на территории экопромышленного парка в Невинномысске Ставропольского края в 2025 году.

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