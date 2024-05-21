Два резидента начнут работу в экотехнопарке Невинномысска в 2025 году
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Об этом сообщает «СвоёТВ».
«Резиденты должны на данной территории построить свои помещения, подключиться к сетям и начать переработку пластика и стекла», — рассказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства региона Богдан Забелин.
По его словам, в будущем на территории промпарка будут работать шесть резидентов.
В этом году специалисты должны завершить строительные работы и установить оборудование, добавил замминистра.
Ранее сообщалось, что российский экологический оператор (РЭО) проинвестирует строительство в Ямало-Ненецком автономном округе новой инфраструктуры обращения с отходами.