Мутко спрогнозировал падение выдачи ипотеки в России по итогам года на 30%

Глава «ДОМ.РФ» Виталий Мутко дал прогноз, согласно которому объём выдачи ипотеки в России по итогам 2024 года может уменьшиться на 30% по сравнению с 2023-м.

Как он отметил в кулуарах Петербургского международного экономического форума, это может произойти на фоне завершения действия льготной программы на новостройки и изменения условий выдачи остальных программ с государственной поддержкой.

«С учётом этого по итогам года будет выдано 1,3—1,4 млн ипотечных кредитов на 5 трлн рублей. Это примерно на 30% меньше показателей рекордного 2023 года, как по сумме, так и по количеству», — цитирует его ТАСС.

Ранее зампред правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что ожидать снижения цен на жильё не стоит — их динамика будет зависеть от роста доходов населения.