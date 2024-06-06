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Мутко спрогнозировал падение выдачи ипотеки в России по итогам года на 30%

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Глава «ДОМ.РФ» Виталий Мутко дал прогноз, согласно которому объём выдачи ипотеки в России по итогам 2024 года может уменьшиться на 30% по сравнению с 2023-м.
Мутко спрогнозировал падение выдачи ипотеки в России по итогам года на 30%
  • РИА Новости

Как он отметил в кулуарах Петербургского международного экономического форума, это может произойти на фоне завершения действия льготной программы на новостройки и изменения условий выдачи остальных программ с государственной поддержкой.

«С учётом этого по итогам года будет выдано 1,3—1,4 млн ипотечных кредитов на 5 трлн рублей. Это примерно на 30% меньше показателей рекордного 2023 года, как по сумме, так и по количеству», — цитирует его ТАСС.

Ранее зампред правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что ожидать снижения цен на жильё не стоит — их динамика будет зависеть от роста доходов населения.

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