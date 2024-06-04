Зампред правления Сбербанка: ожидать снижения цен на жильё не стоит

Ожидать снижения цен на жильё не стоит — их динамика будет зависеть от роста доходов населения, заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Мы думаем, что снижения цен на жильё ожидать не стоит, и у этого несколько факторов, среди которых сохраняющийся спрос и темпы роста заработной платы россиян», — цитирует его ТАСС.

По словам Попова, за последний год цены на недвижимость выросли на 14%, и, несмотря на прогнозы по замедлению цен к концу года, положительная динамика всё же сохранится.

«Долгосрочно, темпы роста цен на жильё будут примерно сопоставимы с темпами роста доходов населения», — заключил он.

В марте глава ЦБ России Эльвира Набиуллина сообщала, что льготная ипотека должна закончиться этим летом и не возобновляться.

Набиуллина подчеркнула, что ЦБ выступает за сохранение лишь адресных программ.