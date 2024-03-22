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Набиуллина: льготная ипотека должна закончиться этим летом и не возобновляться

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Льготная массовая ипотека должна закончиться летом и не возобновляться, заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.
Набиуллина: льготная ипотека должна закончиться этим летом и не возобновляться
  • РИА Новости

«Наша позиция, что широкая безадресная программа должна исчерпать своë действие летом и не возобновляться, а адресные программы, в том числе семейную ипотеку, мы всегда поддерживали», — цитирует её РИА Новости.

По словам главы регулятора, в ЦБ полагают, что переход к более адресным программам приведёт к сбалансированному развитию рынка.

«Да, темпы выдачи и прироста портфеля замедлятся, но мы всё равно ожидаем прироста ипотечного портфеля по году на уровне 7—12%», — сказала Набиуллина.

Замминистра строительства и ЖКХ Юрий Муценек ранее заявил, что власти обсуждают проект продления программы льготной ипотеки.

Также сообщалось, что семейная ипотека будет продлена до 2030 года.

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