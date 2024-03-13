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В Минстрое обсуждают проект продления программы льготной ипотеки

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Замминистра строительства и ЖКХ Юрий Муценек заявил, что власти обсуждают проект продления программы льготной ипотеки.
В Минстрое обсуждают проект продления программы льготной ипотеки
  • РИА Новости

«Проект продления программы льготной ипотеки сейчас обсуждается с правительством и ЦБ», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, более предметно этот вопрос будет рассмотрен во втором квартале.

Со своей стороны, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков отметил, что депутаты планируют предложить способы продления льготной ипотечной программы.

«По-хорошему, здорово было бы использовать разные льготные программы для закрепления кадров на территориях, где мы заинтересованы в том, чтобы люди, во-первых, стремились остаться, жить и работать либо был приток кадров из других регионов, чтобы загрузить мощности и развивать саму территорию», — заявил он.

Ранее сообщалось, что семейная ипотека будет продлена до 2030 года.

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