Путин сообщил о снижении молодёжной безработицы в России
- РИА Новости
«Что особенно важно, мы сократили структурный компонент [безработицы] — то есть значительно снизилась молодёжная безработица и безработица в тех регионах и населённых пунктах, где она была исторически высокая», — сказал он.
По его словам, ещё 15—20 лет назад был запрос на то, где найти работу, сейчас же существует потребность в кадрах.
Ранее глава государства предупредил о дефиците кадров в экономике России.
В конце февраля президент анонсировал запуск в России нового нацпроекта «Кадры».
RT ведёт трансляцию сессии ПМЭФ.