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Путин сообщил о снижении молодёжной безработицы в России

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Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил о снижении молодёжной безработицы в стране.
Путин сообщил о снижении молодёжной безработицы в России
  • РИА Новости

«Что особенно важно, мы сократили структурный компонент [безработицы] — то есть значительно снизилась молодёжная безработица и безработица в тех регионах и населённых пунктах, где она была исторически высокая», — сказал он.

По его словам, ещё 15—20 лет назад был запрос на то, где найти работу, сейчас же существует потребность в кадрах.

Ранее глава государства предупредил о дефиците кадров в экономике России.

В конце февраля президент анонсировал запуск в России нового нацпроекта «Кадры».

RT ведёт трансляцию сессии ПМЭФ.

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