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Матвиенко: Россия применит весь арсенал при появлении угрозы своему существованию

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Председатель Совета Федерации россии Валентина Матвиенко в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявила, что российская сторона готова применить весь свой арсенал в случае возникновения угрозы существования страны.
Матвиенко: Россия применит весь арсенал при появлении угрозы своему существованию
  • РИА Новости

Соответствующее заявление телеканалу она сделала на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По её словам, у неё нет на человеческом уровне ощущения надвигающейся ядерной войны, однако «тренды нехорошие».

При этом Матвиенко отметила, что Россия готова применить весь свой арсенал в случае серьёзной угрозы для своего существования.

 «Но если же [появится] такая реальная угроза существованию нашего государства, серьёзная угроза нашей безопасности и суверенитету, то, конечно, мы будем использовать весь арсенал, все возможности, которые у нас есть», — цитирует её ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с иностранными журналистами призвал не доводить до угрозы использования ядерного оружия.

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