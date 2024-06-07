Юрист Шабронова рассказала о нюансах при трудоустройстве несовершеннолетних

Эксперт по трудовому праву Светлана Шабронова рассказала о нормах законодательства, регулирующего условия работы для лиц, не достигших совершеннолетия.

Согласно Трудовому кодексу России, граждане могут начинать трудовую деятельность с 14 лет с согласия родителей и при соблюдении ряда условий, объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, дети младше 14 лет могут работать в кино, театре, участвовать в концертах или цирковых представлениях также при согласии родителей.

Статья ТК устанавливает нормы рабочего времени: до 24 часов в неделю для сотрудников до 16 лет и до 35 часов в неделю — от 16 до 18 лет. Продолжительность ежедневной работы (смены) для лиц от 14 до 15 лет не должна превышать четырёх часов, отметила Шабронова.

Перед трудоустройством все несовершеннолетние должны пройти обязательный предварительный медицинский осмотр за счёт работодателя. Они также имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск, заключила она.

Ранее эксперт hh.ru по трудовому праву, юрист Ольга Владимирова рассказала, что Трудовой кодекс предписывает соблюдать права и гарантии, положенные сезонным работникам.