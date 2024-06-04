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Юрист Владимирова: сезонные работники имеют право на оплачиваемый отпуск

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Эксперт hh.ru по трудовому праву, юрист Ольга Владимирова рассказала, что Трудовой кодекс предписывает соблюдать права и гарантии, положенные сезонным работникам.

К примеру, такие сотрудники имеют право на оплачиваемый отпуск, рассказала она в беседе с газетой «Известия».

Он предоставляется из расчёта два рабочих дня за каждый месяц работы, уточнила юрист.

Кроме того, по её словам, у сезонных работников есть право на получение пособия по временной нетрудоспособности.

«Рабочее время сезонных работников указывается в трудовом договоре: продолжительность рабочей недели, выходные дни, время начала и окончания рабочего дня, время перерывов на обед», — подытожила Владимирова.

Ранее депутаты фракции ЛДПР предложили внести поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми женщинам с детьми в возрасте до семи лет предоставят право на дополнительный оплачиваемый выходной один раз в два месяца для прохождения детской диспансеризации.

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