Биолог Лялина: людям с болезнями сердца не стоить пить горячие напитки в жару
Горячие напитки в жару могут увеличить нагрузку на организм, в частности на сердечно-сосудистую систему, что может быть опасно для людей с заболеваниями сердца, предупредила она в разговоре с газетой «Известия».
К примеру, кофе способствует потере жидкости, что может привести к обезвоживанию в жару, отметила Лялина.
«Также потребление горячих напитков стимулирует теплопродукцию организма, что может сделать человека ещё более чувствительным к жаре», — добавила специалист.
Ранее руководитель отдела подготовки педагогов и старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала, что кардионагрузки противопоказаны людям с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.