Биолог Лялина: людям с болезнями сердца не стоить пить горячие напитки в жару

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина посоветовала воздержаться от употребления горячих напитков в жаркую погоду, так как это может усугубить перегрев организма.

Горячие напитки в жару могут увеличить нагрузку на организм, в частности на сердечно-сосудистую систему, что может быть опасно для людей с заболеваниями сердца, предупредила она в разговоре с газетой «Известия».

К примеру, кофе способствует потере жидкости, что может привести к обезвоживанию в жару, отметила Лялина.

«Также потребление горячих напитков стимулирует теплопродукцию организма, что может сделать человека ещё более чувствительным к жаре», — добавила специалист.

Ранее руководитель отдела подготовки педагогов и старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала, что кардионагрузки противопоказаны людям с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.