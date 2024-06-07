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Биолог Лялина: людям с болезнями сердца не стоить пить горячие напитки в жару

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И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина посоветовала воздержаться от употребления горячих напитков в жаркую погоду, так как это может усугубить перегрев организма.

Горячие напитки в жару могут увеличить нагрузку на организм, в частности на сердечно-сосудистую систему, что может быть опасно для людей с заболеваниями сердца, предупредила она в разговоре с газетой «Известия».

К примеру, кофе способствует потере жидкости, что может привести к обезвоживанию в жару, отметила Лялина.

«Также потребление горячих напитков стимулирует теплопродукцию организма, что может сделать человека ещё более чувствительным к жаре», — добавила специалист.

Ранее руководитель отдела подготовки педагогов и старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала, что кардионагрузки противопоказаны людям с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

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