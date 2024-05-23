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Тренер Бахтурина: кардионагрузки следует исключить при травмах и ОРВИ

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Руководитель отдела подготовки педагогов и старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала, что кардионагрузки противопоказаны людям с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Тренер Бахтурина: кардионагрузки следует исключить при травмах и ОРВИ
  • Gettyimages.ru

«Заниматься спортом людям с данными диагнозами можно только с учётом рекомендаций врача и под присмотром тренера», — объяснила она в разговоре с газетой «Известия».

Кроме того, противопоказаниями для такого рода нагрузок являются любые недавно перенесённые операции и травмы (разрывы, растяжения, ушибы), а также грыжи в стадии обострения.

«При ОРВИ и прочих респираторных заболеваниях точно стоит отказаться от похода в спортзал и даже домашних тренировок», — добавила Бахтурина.

Ранее врач, травматолог-ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Александр Шелепов рассказал, что чаще всего травмы случаются во время занятий игровыми контактными видами спорта: хоккей, футбол, баскетбол и так далее.

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