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Родственникам пациентов в реанимации в Москве будут приходить смс о состоянии здоровья

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Родственникам пациентов, которые находятся в реанимации в Москве, будут приходить смс о состоянии здоровья, рассказала на полях ПМЭФ заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

«Члену семьи больного, находящегося в реанимации, ежедневно будет приходить смс. Оно будет содержать несколько важных параметров о состоянии здоровья человека. К примеру, находится ли пациент в сознании, дышит сам или с помощью ИВЛ, и самое главное — чёткие выводы о том, какая динамика», — сказала Ракова.

Уточняется, что будут приводиться данные о давлении, сатурации, температуре, пульсе и дыхании.

Ранее сообщалось, что в Москве количество операций по удалению тромбов увеличилось в 30 раз.

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