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В Москве количество операций по удалению тромбов увеличилось в 30 раз

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В Москве количество операций по удалению тромбов увеличилось в 30 раз, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«По сравнению с 2016 годом нам удалось увеличить количество выполненных тромбоэстракций более чем в 30 раз. В 2023 году московские врачи выполнили почти 2 тыс. подобных операций», — сказала Ракова.

Она отметила, что экстренная помощь при инфарктах и инсультах в столице обеспечена на уровне лучших мировых стандартов — многих пациентов с инсультом начинают экстренно оперировать уже через 40 минут после того, как скорая помощь приедет в больницу.

Ранее сообщалось, что в Москве до 70 тыс. увеличится количество операций по удалению катаракты.

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