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В Москве до 70 тысяч увеличится количество операций по удалению катаракты

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В Москве до 70 тыс. увеличится количество операций по удалению катаракты, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве до 70 тысяч увеличится количество операций по удалению катаракты
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

По словам Раковой, объём хирургического вмешательства в столице вырастет более чем в 1,5 раза, что на 26 тыс. процедур больше, чем в 2023 году.

Операции можно будет сделать в специализированных городских офтальмологических центрах и отделениях многопрофильных стационаров: Московского городского офтальмологического центра Боткинской больницы, городской клинической больницы (ГКБ) № 15 имени О.М. Филатова, ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова, ГКБ имени Ф.И. Иноземцева, ГКБ № 52, ГКБ имени В.М. Буянова, ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект помог московским врачам поставить 14 млн предварительных диагнозов.

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