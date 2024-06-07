В поисках пропавших в свердловском лесу детей участвуют 500 человек
Об этом в беседе с URA.RU рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Он также отметил, что на поиски пропавших 12-летнего Григория и его 10-летней сестры Виктории прибыли дополнительные силы из Тюмени и отделов полиции Камышлова, Пышмы и Туринска.
Также на место поисков прибыл начальник управления уголовного розыска ГУ МВД Свердловской области полковник Владимир Молодцов.
Кроме того, в поисках детей из Тюмени принимает участие координатор из Москвы Сергей Клёцин, специализирующийся на поисках несовершеннолетних.
Дети пропали 4 июня. Они ушли с дедушкой на рыбалку, однако обратно пенсионер вернулся один.