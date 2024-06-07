В поисках пропавших в свердловском лесу детей участвуют 500 человек

Число добровольцев и специалистов из числа силовиков, которые задействованы на поисках детей, пропавших в лесу в Слободо-Туринском районе Свердловской области, увеличилось с 200 до 500.

Об этом в беседе с URA.RU рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Он также отметил, что на поиски пропавших 12-летнего Григория и его 10-летней сестры Виктории прибыли дополнительные силы из Тюмени и отделов полиции Камышлова, Пышмы и Туринска.

Также на место поисков прибыл начальник управления уголовного розыска ГУ МВД Свердловской области полковник Владимир Молодцов.

Кроме того, в поисках детей из Тюмени принимает участие координатор из Москвы Сергей Клёцин, специализирующийся на поисках несовершеннолетних.

Дети пропали 4 июня. Они ушли с дедушкой на рыбалку, однако обратно пенсионер вернулся один.

Возбуждено уголовное дело.