На поиски пропавших в Свердловской области детей прибыл координатор из Москвы
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на свердловское отделение отряда «ЛизаАлерт». Уточняется, что он опытный координатор и уже находится в штабе, организующем поиски.
В настоящий момент в поиске Виктории и Григория Крепп принимают участие около 200 человек из Свердловской, Тюменской, Курганской и Новосибирской областей, сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии и местные жители. Они уже исследовали территорию более 1 тыс. км.
«Несмотря на сложные погодные условия, поисковики выполнили более 50 задач», — сообщили в поисковом отряде.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о поисковых мероприятиях, организованных после исчезновения детей.