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На поиски пропавших в Свердловской области детей прибыл координатор из Москвы

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В поисках детей из Тюмени, пропавших в лесу в Свердловской области, примет участие координатор из Москвы Сергей Клёцин, специализирующийся на поисках несовершеннолетних.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на свердловское отделение отряда «ЛизаАлерт». Уточняется, что он опытный координатор и уже находится в штабе, организующем поиски.

В настоящий момент в поиске Виктории и Григория Крепп принимают участие около 200 человек из Свердловской, Тюменской, Курганской и Новосибирской областей, сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии и местные жители. Они уже исследовали территорию более 1 тыс. км.

«Несмотря на сложные погодные условия, поисковики выполнили более 50 задач», — сообщили в поисковом отряде.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о поисковых мероприятиях, организованных после исчезновения детей.

Возбуждено уголовное дело.

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