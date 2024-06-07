Бастрыкину доложат об исчезновении детей в лесу в Свердловской области
Григорий и Виктория Крепп пропали в лесу вблизи деревни Бурмакина Слободо-Туринского района, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Во вторник, 4 июня, дети ушли с дедушкой на рыбалку, но через день домой вернулся только пенсионер.
Возбуждено уголовное дело. В поисках участвуют более 200 человек.
Доклад о ходе расследования дела в центральный аппарат СК представит и. о. руководителя свердловского СКР Константин Мирошниченко.
Ранее старший координатор фонда «Поиск пропавших детей» Денис Павлов рассказал о необходимых действиях по поиску потерявшегося ребёнка.