Бастрыкину доложат об исчезновении детей в лесу в Свердловской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о поисковых мероприятиях, организованных после того, как двое детей из Тюмени потерялись в лесу в Свердловской области.

Григорий и Виктория Крепп пропали в лесу вблизи деревни Бурмакина Слободо-Туринского района, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Во вторник, 4 июня, дети ушли с дедушкой на рыбалку, но через день домой вернулся только пенсионер.

Возбуждено уголовное дело. В поисках участвуют более 200 человек.

Доклад о ходе расследования дела в центральный аппарат СК представит и. о. руководителя свердловского СКР Константин Мирошниченко.

Ранее старший координатор фонда «Поиск пропавших детей» Денис Павлов рассказал о необходимых действиях по поиску потерявшегося ребёнка.