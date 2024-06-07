RT в Telegram
Подпишись

Бастрыкину доложат об исчезновении детей в лесу в Свердловской области

Короткая ссылка
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о поисковых мероприятиях, организованных после того, как двое детей из Тюмени потерялись в лесу в Свердловской области.

Григорий и Виктория Крепп пропали в лесу вблизи деревни Бурмакина Слободо-Туринского района, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Во вторник, 4 июня, дети ушли с дедушкой на рыбалку, но через день домой вернулся только пенсионер.

Возбуждено уголовное дело. В поисках участвуют более 200 человек.

Доклад о ходе расследования дела в центральный аппарат СК представит и. о. руководителя свердловского СКР Константин Мирошниченко.

Ранее старший координатор фонда «Поиск пропавших детей» Денис Павлов рассказал о необходимых действиях по поиску потерявшегося ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить