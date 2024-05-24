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Специалист Павлов рассказал о действиях по поиску потерявшегося ребёнка

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Старший координатор фонда «Поиск пропавших детей» Денис Павлов рассказал о необходимых действиях по поиску потерявшегося ребёнка.
Специалист Павлов рассказал о действиях по поиску потерявшегося ребёнка
  • Gettyimages.ru

«Обзвоните друзей и одноклассников, которые могут что-то знать. Позвоните в полицию по номеру 102. Заявите о пропаже ребёнка и сообщите: ФИО, возраст, особые приметы, адрес проживания, место учёбы, примерное время исчезновения, во что был одет», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, стоит проверить компьютер и гаджеты ребёнка, просмотреть его социальные сети, электронную почту, сообщения и телефонные звонки за последнее время.

Также необходимо проверить места, где чаще всего бывает ребёнок. Это можно сделать с родственниками, друзьями или волонтёрами.

«Кроме того, дома всегда должен кто-то дежурить на случай, если ребёнок вернётся. Старайтесь регулярно проверять подъезды, чердак и подвал вашего дома. Часто из-за чувства вины детям не хватает смелости сделать последний шаг, чтобы вернуться домой», — заключил Павлов.

Ранее инструктор школы поискового отряда «ЛизаАлерт» Наталия Абрамова рассказала, каким мерам безопасности стоит научить ребёнка, чтобы он не потерялся.

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