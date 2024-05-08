Инструктор Абрамова: дети должны помнить номер экстренных служб

Инструктор школы поискового отряда «ЛизаАлерт» Наталия Абрамова рассказала, каким мерам безопасности стоит научить ребёнка, чтобы он не потерялся.

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она отметила, что дети должны помнить номер экстренных служб и знать, что позвонить по нему можно, даже если на счету нет средств или сеть оператора недоступна.

Абрамова также рекомендовала научить ребёнка правилу трёх «О» — остановиться, оглянуться, окрикнуть.

Если ребёнок потерялся в лесу, то после звонка он должен оставаться на месте, чтобы его было легче найти.

«Отходить можно только на открытые пространства, если они есть рядом. Тогда человека лучше видно сверху, что удобно при поиске с помощью квадрокоптера. К водоёмам подходить опасно», — добавила эксперт.

Ранее психолог Елена Соловьёва заявила, что не стоит ругать детей за ошибки.