В Свердловской области завели дело по факту пропажи детей в лесу

В Свердловской области завели уголовное дело по факту пропажи в лесу двух детей 12 и 10 лет.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

«Туринским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело. Следует отметить, что возбуждение уголовного дела, в первую очередь, связано с необходимостью проведения комплекса следственных мероприятий, направленных на скорейшее установление местонахождения пропавших», — заявили в ведомстве.

На месте работают криминалисты, опрошены свидетели, осмотрены последние места пребывания детей.

Ранее сообщалось, что в поисках двух детей из Тюмени, потерявшихся в свердловском лесу, участвуют 200 человек, в том числе полицейские, спасатели и волонтёры.