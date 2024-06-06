В поисках пропавших детей из Тюмени в свердловском лесу участвуют 200 человек

В поисках двух детей из Тюмени, потерявшихся в свердловском лесу, участвуют 200 человек, в том числе полицейские, спасатели и волонтёры.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Заявка на поиск Виктории и Григория Крепп поступила на горячую линию 6 июня 2024 года.

«К месту пропажи незамедлительно выехали добровольцы из Тюменской и Свердловской областей. В настоящее время на месте развёрнут штаб. На данный момент в поиске принимают участие более 200 человек, работают кинологические расчёты. Ожидается прибытие новых групп добровольцев и техники для поиска в лесной среде», — заявили в отряде.

Брат и сестра пропали вечером 4 июня в Слободо-Туринском районе. Они пошли на рыбалку с дедом и заблудились. В какой-то момент они разделились, пожилой мужчина вышел из леса, а внуки домой не вернулись.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области найден живым потерявшийся школьник.