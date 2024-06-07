Главный сыщик Свердловской области выехал на поиски пропавших в лесу детей
«По указанию начальника свердловского главка МВД генерал-лейтенанта Александра Мешкова в эпицентр поисковых мероприятий выехал и приступил к работе главный сыщик региона полковник Владимир Молодцов», — прокомментировал для URA.RU глава пресс-службы ведомства полковник Валерий Горелых.
По его словам, помимо поисковых мероприятий в лесном массиве, оперуполномоченные и участковые проводят подворовой обход в деревнях Бурмакина, Мельничная и Липчинское.
Виктория и Григорий Крепп из Тюмени пропали 4 июня. Они ушли с дедушкой на рыбалку, однако обратно пенсионер вернулся один.
Возбуждено уголовное дело. Также организованы масштабные поиски.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе поисковых мероприятий, организованных после исчезновения детей.