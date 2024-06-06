В Роспотребнадзоре назвали признаки некачественного мороженого

В Роспотребнадзоре Пермского края посоветовали жителям при покупке мороженого обращать внимание не только на дату выпуска и состав, но и на внешний вид товара.

Мятая упаковка говорит о том, что продукт размораживался в процессе доставки и хранения, и, если микрофлора в его составе нарушена, употребление такого мороженого может быть опасно для здоровья, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального управления ведомства.

Качественное мороженое должно быть равномерно окрашено, не должно содержать налёта или кристаллов льда, предупредили эксперты.

Также низкая цена может свидетельствовать о том, что мороженое изготовлено из сырья низкого качества, к примеру с использованием растительных жиров, которые запрещены при производстве классического молочного или сливочного пломбира.

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала не увлекаться мороженым, содержащим заменители сахара.