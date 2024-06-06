RT в Telegram
Подпишись

В Роспотребнадзоре назвали признаки некачественного мороженого

Короткая ссылка
В Роспотребнадзоре Пермского края посоветовали жителям при покупке мороженого обращать внимание не только на дату выпуска и состав, но и на внешний вид товара.
В Роспотребнадзоре назвали признаки некачественного мороженого
  • Gettyimages.ru

Мятая упаковка говорит о том, что продукт размораживался в процессе доставки и хранения, и, если микрофлора в его составе нарушена, употребление такого мороженого может быть опасно для здоровья, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального управления ведомства.

Качественное мороженое должно быть равномерно окрашено, не должно содержать налёта или кристаллов льда, предупредили эксперты.

Также низкая цена может свидетельствовать о том, что мороженое изготовлено из сырья низкого качества, к примеру с использованием растительных жиров, которые запрещены при производстве классического молочного или сливочного пломбира.

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала не увлекаться мороженым, содержащим заменители сахара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить