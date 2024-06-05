Диетолог Соломатина посоветовала не увлекаться мороженым с заменителями сахара

Диетолог Елена Соломатина посоветовала не увлекаться мороженым, содержащим заменители сахара.

«Такое мороженое имеет место быть, потому что сейчас люди часто испытывают аллергии или непереносимость каких-то компонентов питания. У кого-то всё чаще появляется лишний вес, инсулиновая резистентность или диабет. В таком случае нужно смотреть на состав, что туда входит», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, некоторые сахарозаменители вреднее, чем сам сахар. В частности, фруктоза быстрее приводит к ожирению печени.

Ранее врач-диетолог ГАУЗ ТО «МКДЦ» Анна Верхоланцева рекомендовала отдать предпочтение окрошке на кефире.