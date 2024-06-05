Диетолог Верхоланцева назвала окрошку на кефире более полезной

Врач-диетолог ГАУЗ ТО «МКДЦ» Анна Верхоланцева рекомендовала отдать предпочтение окрошке на кефире.

«Как кисломолочный продукт, кефир содержит в себе большое количество пробиотиков, которые хорошо усваиваются нашим организмом», — заявила эксперт в беседе с URA.RU.

По словам Верхоланцевой, в магазинном квасе присутствует сахар.

Чрезмерное употребление сахара приводит к нарушениям в работе нейронов, что, в свою очередь, провоцирует появление ложного аппетита.

По мнению диетолога, лучше использовать квас собственного приготовления.

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