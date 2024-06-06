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В Минтрансе России прокомментировали ДТП с двумя трамваями в Кемерове

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Заместитель главы Минтранса России Валентин Иванов заявил, что выяснение причин аварии в Кемерове, когда один трамвай врезался в другой, поможет принять меры и предотвратить подобные происшествия в будущем.
В Минтрансе России прокомментировали ДТП с двумя трамваями в Кемерове
  • РИА Новости

«Может быть, отказ технических средств, может быть, человеческая причина», — предположил он в беседе с Life.ru.

По словам Иванова, всем пострадавшим оказана необходимая помощь.

Мэр города Дмитрий Анисимов сообщил последние данные о пострадавших. Их число возросло до 108.

Также ранее сообщалось, что девушку, управлявшую одним из трамваев, доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Её подруга отозвалась о ней как о надёжном и ответственном человеке.

О ЧП доложили президенту Владимиру Путину.

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