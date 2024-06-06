В Минтрансе России прокомментировали ДТП с двумя трамваями в Кемерове
- РИА Новости
«Может быть, отказ технических средств, может быть, человеческая причина», — предположил он в беседе с Life.ru.
По словам Иванова, всем пострадавшим оказана необходимая помощь.
Мэр города Дмитрий Анисимов сообщил последние данные о пострадавших. Их число возросло до 108.
Также ранее сообщалось, что девушку, управлявшую одним из трамваев, доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Её подруга отозвалась о ней как о надёжном и ответственном человеке.
О ЧП доложили президенту Владимиру Путину.