Подруга назвала ответственной девушку-водителя трамвая, пострадавшую в Кемерове
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«Училась в строительном техникуме. Она очень надёжная, ответственная, всегда поможет и советом и делом. Всегда добрая и позитивная. Ничего плохого не могу сказать про неё», — поделилась она с сайтом kp.ru.
Также стало известно, что Мариева устроилась в кемеровскую электротранспортную компанию восемь месяцев назад.
После столкновения с другим трамваем девушку доставили в больницу в тяжёлом состоянии. У неё перелом ноги и руки, а также черепно-мозговая травма.
В Следственном комитете Кемеровской области заявили, что к настоящему моменту известно о более 100 пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерове.
Причины произошедшего выясняются.