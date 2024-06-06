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Подруга назвала ответственной девушку-водителя трамвая, пострадавшую в Кемерове

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Подруга водителя трамвая, который столкнулся с другим трамваем в Кемерове, рассказала, что ничего плохого сказать о 23-летней Александре Мариевой не может.
Подруга назвала ответственной девушку-водителя трамвая, пострадавшую в Кемерове
  • Gettyimages.ru

«Училась в строительном техникуме. Она очень надёжная, ответственная, всегда поможет и советом и делом. Всегда добрая и позитивная. Ничего плохого не могу сказать про неё», — поделилась она с сайтом kp.ru.

Также стало известно, что Мариева устроилась в кемеровскую электротранспортную компанию восемь месяцев назад.

После столкновения с другим трамваем девушку доставили в больницу в тяжёлом состоянии. У неё перелом ноги и руки, а также черепно-мозговая травма.

В Следственном комитете Кемеровской области заявили, что к настоящему моменту известно о более 100 пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерове.

Причины произошедшего выясняются.

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