Более 100 человек пострадали при столкновении двух трамваев в Кемерове
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«Цифры пострадавших меняются каждые 10—15 минут, потому что люди постоянно обращаются в больницу. Поэтому точные данные мы пока не называем», — добавили при этом в ведомстве.
Как указывают в сети, в частности, водителя трамвая зажало в кабине. Как рассказали RT в электротранспортной компании, девушка получила открытый перелом голени, её оперируют, она в состоянии средней тяжести.
Один человек погиб. Возбуждено уголовное дело. Задержанных и основной версии случившегося пока нет, добавили в СК.