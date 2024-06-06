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Более 100 человек пострадали при столкновении двух трамваев в Кемерове

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В Следственном комитете Кемеровской области заявили, что к настоящему моменту известно о более 100 пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерове.
Более 100 человек пострадали при столкновении двух трамваев в Кемерове
  • © Полиция Кузбасса

«Цифры пострадавших меняются каждые 10—15 минут, потому что люди постоянно обращаются в больницу. Поэтому точные данные мы пока не называем», — добавили при этом в ведомстве.

Как указывают в сети, в частности, водителя трамвая зажало в кабине. Как рассказали RT в электротранспортной компании, девушка получила открытый перелом голени, её оперируют, она в состоянии средней тяжести.

Один человек погиб. Возбуждено уголовное дело. Задержанных и основной версии случившегося пока нет, добавили в СК.

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