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Путину доложили об аварии с трамваями в Кемерове

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Президенту России Владимиру Путину доложили об аварии со столкновением трамваев в Кемерове, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путину доложили об аварии с трамваями в Кемерове
  • РИА Новости

«Президенту докладывается. Что касается особых поручений: в них нет необходимости, региональная власть принимает все меры, все службы знают свою работу в таких ситуациях и все работают», — сказал он.

Ранее глава Кемерова Дмитрий Анисимов сообщил, что число пострадавших в результате столкновения трамваев в Кемерове возросло до 108.

Анисимов добавил, что семеро подростков, которые также обратились за помощью, уже находятся дома.

Один человек погиб. Возбуждено уголовное дело. Задержанных и основной версии случившегося пока нет, сообщили в СК России.

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