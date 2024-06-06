Физиолог Степанов посоветовал новичкам не принимать сразу холодный душ
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«Переохлаждение способно снизить устойчивость иммунитета и спровоцировать заболевания инфекционного характера, а также заболевания, связанные с воспалением мышц и нервов», — объяснил он в беседе с газетой «Известия».
При закаливании рекомендуется понижать температуру воды постепенно — на один-два градуса каждые день-два, отметил Степанов.
Он посоветовал воздержаться от холодного душа людям с хроническими заболеваниями, особенно с патологиями сердечно-сосудистой, дыхательной, двигательной систем, а также пожилым людям в возрасте 70+.
Ранее руководитель отдела подготовки педагогов и старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала, что кардионагрузки противопоказаны людям с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.