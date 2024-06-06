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Физиолог Степанов посоветовал новичкам не принимать сразу холодный душ

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Старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Сергей Степанов посоветовал желающим начать закаливаться не принимать сразу холодный душ, чтобы не заболеть.
Физиолог Степанов посоветовал новичкам не принимать сразу холодный душ
  • Gettyimages.ru

«Переохлаждение способно снизить устойчивость иммунитета и спровоцировать заболевания инфекционного характера, а также заболевания, связанные с воспалением мышц и нервов», — объяснил он в беседе с газетой «Известия».

При закаливании рекомендуется понижать температуру воды постепенно — на один-два градуса каждые день-два, отметил Степанов.

Он посоветовал воздержаться от холодного душа людям с хроническими заболеваниями, особенно с патологиями сердечно-сосудистой, дыхательной, двигательной систем, а также пожилым людям в возрасте 70+.

Ранее руководитель отдела подготовки педагогов и старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала, что кардионагрузки противопоказаны людям с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

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