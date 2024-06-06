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Врач Романенко: на жаре лекарства могут портиться

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Терапевт, семейный врач Татьяна Романенко предупредила, что лекарственные препараты могут испортиться и стать токсичными, если их оставить под солнцем или забыть в бардачке.
Врач Романенко: на жаре лекарства могут портиться
  • Gettyimages.ru

«Если вы поехали на дачу, и у вас препараты, которые вам нужны для повседневного употребления, не лежат в холодильнике, с ними ничего не случится. А вот если вы приехали на дачу и оставили таблетки в бардачке при высокой температуре, они могут стать опасными», — сказала она в интервью Радио Sputnik.

Романенко подчеркнула, что важно правильно хранить лекарства в жару, убирать их в холодильник или в прохладное место.

Ранее нутрициолог, руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии Ольга Ильичёва рассказала о правилах безопасного загара.

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